‘Cereza’ y otros animales también sufren las consecuencias de la explosión en Iztapalapa

Una perrita embarazada llamada ‘Cereza’ sobrevivió a la explosión de una pipa en los Puentes de La Concordia, en Iztapalapa, que hasta ahora ha dejado seis personas fallecidas y más de 90 lesionadas. Gravemente herida y con quemaduras, la perrita fue rescatada mientras corría desorientada entre las llamas, y sus cinco cachorros nacieron por cesárea de emergencia.

Vecinos que presenciaron el accidente relataron que la perrita intentaba escapar de la onda expansiva, mientras la Brigada de Rescate “Huellitas amor sin fronteras”, dirigida por Ana Díaz Flores, acudía de inmediato tras recibir el aviso. Los rescatistas confirmaron que ‘Cereza’ presentaba quemaduras importantes y se encontraba en estado de shock.

Tras ser trasladada a una clínica veterinaria, se decidió practicarle una cesárea urgente para salvar a sus cachorros, quienes nacieron prematuros y permanecen en estado delicado. La perrita continúa hospitalizada, recibiendo limpieza de quemaduras y próxima a una cirugía adicional para remover piel dañada.

Ana Díaz compartió imágenes del rescate en redes sociales y solicitó apoyo económico para cubrir los gastos médicos.

“Ya terminaron la cesárea, nacieron cinco bebés, aún les faltaba madurar. Esperemos que logren sobrevivir. Su mamá sigue en limpieza de quemaduras y se quedará hospitalizada. Necesitamos ayuda para solventar los gastos”, escribió.

La tragedia también afectó a otros animales. La Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que un perro y una paloma resultaron heridos durante la explosión. Ambos fueron atendidos y se encuentran bajo cuidado especializado para garantizar su recuperación.

Huellitas amor sin fronteras emitió un mensaje de solidaridad hacia todas las víctimas del accidente, destacando que la tragedia afectó tanto a familias humanas como a animales.

“Nos unimos en un profundo sentimiento de dolor y solidaridad por todas las víctimas de la tragedia ocasionada por la explosión de la pipa en la CDMX… Extendemos nuestro reconocimiento a quienes, con valentía y compasión, se ocuparon de ayudar no solo a las personas, sino también a los seres sintientes que fueron víctimas del fuego”, expresaron.