Congreso CDMX se solidariza con víctimas de explosión; urgen regular circulación de vehículos que representan riesgo

Explosión de pipa en Iztapalapa, 10 de septiembre

El pleno del Congreso de la Ciudad de México guardó un minuto de silencio por las víctimas de la explosión de pipa de gas, ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Las y los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios se solidarizaron con las personas afectadas y sus familias.

Algunos de los legisladores que hicieron uso de la voz, coincidieron en que se deben de revisar, con firmeza, las medidas de seguridad de este tipo de unidades; fue Andrés Atayde, coordinador del PAN, quien señaló la necesidad de regular la circulación de vehículos que representan un peligro y destacó la importancia de verificar permisos.

Aseguró que será un día que marcará la historia de la capital y también recordó la explosión ocurrida por parte de la misma empresa en Tijuana el 11 de abril de 2023, con al menos 4 víctimas.

La morenista Martha Avila reconoció la solidaridad de la población de la alcaldía Iztapalapa, en particular, de las personas que ayudaron a sofocar el incendio y auxiliar a las y los afectados. Y reconoció la labor del gobierno de la Ciudad de México y su buena coordinación con el gobierno federal y del Estado de México para brindar los auxilios necesarios de manera inmediata.

La diputada Ana Luisa Buendía, también de Morena, presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, aseguró que la comisión a su cargo estará atenta a que las personas afectadas reciban atención médica, psicológica y jurídica oportuna.