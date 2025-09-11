Panistas lamentan que no fueron contemplados para presentación del Atlas de Riesgos

Liz Salgado presidenta de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México lamentó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no convocara a la oposición para la presentación del Atlas de Riesgos de la capital, siendo un tema tan importante y que le interesa a todas y todos los ciudadanos, sólo fue expuesto ante legisladores de la cuarta transformación.

Durante el evento, encabezado por la titular de la dependencia, Myriam Urzúa, y por el titular del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, las y los legisladores asistentes se comprometieron a replicarlo en las 16 alcaldías.

Ante los hechos, la legisladora Liz Salgado, quien preside la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lamentó que ninguna persona de la oposición fuera convocada para un tema tan importante y que no tiene colores; además de que el evento se realizó en las instalaciones del Congreso local.

Y aseguró que desde la propia Presidencia de la Comisión en cuestión, se ha mostrado vocación por trabajar sin importar partidos.

“Hacemos hincapié en que los riesgos que enfrente la Ciudad no reconocen colores ni ideologías, y que es tarea de todas y todos contribuir a que la población esté preparada para reconocerlos y enfrentarlos”.

Es por ello que hizo un exhorto a las personas titulares de las diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México a escuchar a todas las voces, más, cuando la única intención es proponer soluciones para resolver los problemas que se viven día a día.

“El llamado es a que estos espacios se abran con pluralidad y de manera institucional. Las y los Diputados del PAN en la Ciudad de México seguiremos escuchando a las y los chilangos: sí, expondremos los problemas, pero también, siempre, tendremos propuestas”.