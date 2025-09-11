Skarlette Renata Téllez, coronada “Reina con Historia” de las Fiestas Patrias Texcoco 2025

Skarlette Renata Téllez González, estudiante de preparatoria y orgullosamente texcocana, fue electa como la nueva “Reina con Historia” de las Fiestas Patrias Texcoco 2025, en un certamen organizado por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que, por segundo año consecutivo, apuesta por un modelo distinto de concurso de belleza, enfocado en resaltar el conocimiento cultural y la identidad local.

El evento reunió a las participantes Skarlette, Ingrid, Valeria y Ailín, quienes enfrentaron una de las preguntas centrales de la noche planteada por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez: ¿Cómo quieren ver a Texcoco el día de mañana?

En su intervención, Skarlette destacó que disfruta su municipio tal como es, valorando la libertad y seguridad que percibe en sus espacios. En sintonía, las demás concursantes coincidieron en anhelar un Texcoco más seguro, con mayor empoderamiento para la mujer y pleno respeto a la libertad de expresión y de opinión.

El jurado calificador estuvo conformado por personalidades del ámbito cultural, artístico y social, entre ellas la cronista municipal Martha Ortega Cantabrana, la directora de Cultura Petra Gallegos Pedraza, la directora de la Compañía de Danza Convergencias Valentina Loaiza, así como Samantha Pingel Sosa, Miss Teen México, y el chef Marco Antonio Cerón Hernández, entre otros.

Durante la ceremonia, el alcalde subrayó la relevancia de este certamen:

“Hoy todas son ganadoras, porque tuvieron la valentía de enfrentarse al jurado y mostrar sus conocimientos sobre Texcoco. Ahora, nuestra Reina con Historia representa al municipio y debe presumirlo con orgullo en cada foro donde se presente”.

La presidenta del DIF Texcoco, Yesenia Armas Tobón, quien encabezó la convocatoria y organización del evento, resaltó la transparencia del proceso y aseguró que este nuevo esquema busca sentar precedentes en la manera de elegir a las reinas de belleza en la localidad.

El momento cúspide llegó cuando, acompañados de Miss Venezuela Carolina Buganda, invitada especial de la velada, la presidenta del DIF y el alcalde colocaron la corona a Skarlette Renata Téllez González, quien será la representante oficial de Texcoco durante los festejos patrios.

Finalmente, Yesenia Armas agradeció al equipo del DIF por el esfuerzo coordinado y felicitó a las jóvenes participantes por su entusiasmo y compromiso con la historia y la cultura del municipio.