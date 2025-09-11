Uber y Didi ofrecerán viajes gratuitos a mujeres canalizadas por Semujeres

Uber. Foto de archivo

En la Ciudad de México, las mujeres en situación de violencia podrán acceder a traslados gratuitos a través de Uber y DiDi para acudir a servicios jurídicos, psicológicos y de trabajo social en las 27 Unidades Siempre Vivas, tras la firma de convenios de colaboración entre estas plataformas y la Secretaría de las Mujeres (Semujeres).

La iniciativa busca fortalecer la atención integral que ofrece el Gobierno capitalino a quienes inician un proceso en estas unidades, ya que el transporte gratuito permitirá a las víctimas acudir a audiencias judiciales, trasladarse a refugios o recibir acompañamiento en distintas instituciones sin enfrentar obstáculos económicos o de movilidad.

Las Unidades Siempre Vivas funcionan como espacios de atención gratuita y confidencial, donde especialistas en derecho, psicología y trabajo social apoyan a las mujeres en sus procesos para salir de la violencia. Además, cuentan con la Línea SOS Mujeres, disponible las 24 horas en *765.

Después de la firma de los convenios, la secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, subrayó que la medida forma parte del compromiso de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de colocar la seguridad de las mujeres como prioridad.

“La movilidad, la tecnología y la coordinación interinstitucional se deben poner al servicio de nuestra libertad, de la libertad de las mujeres. Eso es lo que entendemos por una ciudad feminista y una sociedad de cuidados”, dijo.

Por parte de las plataformas, Tonatiuh Anzures, director de Relaciones con Gobierno de DiDi, sostuvo que “la innovación y la tecnología solo tienen sentido cuando van de la mano con la inclusión”.

Mientras que Diego Martínez, director de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Uber México, aseguró que la movilidad puede marcar la diferencia en momentos cruciales.

“Las mujeres que viven algún tipo de violencia enfrentan decisiones y contextos muy difíciles, por lo que agradecemos la oportunidad de contribuir a facilitar sus procesos y acceso a justicia”.