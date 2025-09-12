Brugada supervisa continuidad de Mercomuna en beneficio de más de 335 mil familias

Los recursos circularán en las propias colonias, beneficiando a vecinos y fortaleciendo el comercio local.

El Gobierno capitalino continuó con la entrega de vales del programa Mercomuna, con los que se busca respaldar la economía de más de 335 mil familias y al mismo tiempo fortalecer la actividad de mercados públicos, tianguis y tiendas de barrio.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el arranque del programa en el Zócalo capitalino, donde destacó que cada familia recibirá 2 mil pesos en vales canjeables en comercios de su propia colonia, lo que permitirá que los recursos circulen dentro de las comunidades.

“Antes había despensas a cambio de votos. Eso se terminó. Ahora los apoyos llegan directamente a las familias y se quedan en los barrios, donde realmente se necesita”, expresó la mandataria.

Los vales se podrán canjear en tienditas, mercados y establecimientos previamente registrados, con el propósito de fortalecer la economía popular y el comercio local. La funcionaria subrayó que el programa representa una forma de garantizar seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, un impulso a los pequeños negocios que generan empleo en las comunidades.

Resaltó que con Mercomuna se crea un círculo virtuoso: las familias reciben un apoyo que les permite adquirir alimentos y productos de primera necesidad, mientras que los comerciantes locales incrementan sus ventas sin necesidad de intermediarios.

El evento en la Plaza de la Constitución reunió a comerciantes, locatarios y vecinos beneficiarios, quienes recibieron vales de manos de la jefa de Gobierno.