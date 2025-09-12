Inicia repavimentación de la calle Tlalocan en Axotlán: en Cuautitlán Izcalli

Con la finalidad de mejorar la movilidad y garantizar vialidades dignas para la población, autoridades municipales dieron el banderazo de inicio a la obra de repavimentación con mezcla asfáltica de la calle Tlalocan, ubicada en el Pueblo de Axotlán.

En representación del presidente municipal, Daniel Serrano, la Primera Síndica, Mary Barboza, encabezó el arranque de los trabajos, acompañada por Luis Fernando Vázquez, director de Democracia Participativa, y Verónica Italia Montero, directora de Desarrollo Urbano e Infraestructura. Durante el evento, destacó la importancia de esta obra que beneficiará directamente a 4,523 izcallenses, quienes diariamente utilizan esta vialidad.

La repavimentación contempla una longitud de 529.25 metros por 7.45 metros de ancho, lo que representa un área total de intervención de 3,942.90 metros cuadrados. Los trabajos consistirán en la rehabilitación de la carpeta asfáltica, nivelación de la superficie y aplicación de nueva mezcla para mejorar la durabilidad del pavimento y brindar mayor seguridad a conductores y peatones.

Barboza resaltó que esta acción forma parte de un programa integral de infraestructura urbana que busca transformar la movilidad en Cuautitlán Izcalli, priorizando los pueblos y colonias que por años demandaron atención en materia de vialidades. “Estamos comprometidos con ofrecer calles en mejores condiciones, porque sabemos que eso significa bienestar para las familias, seguridad en el traslado y desarrollo para nuestras comunidades”, afirmó.

Por su parte, Luis Fernando Vázquez explicó que estas obras responden también a un ejercicio de participación ciudadana, pues la decisión de intervenir la calle Tlalocan surgió de las solicitudes planteadas por vecinos en distintas mesas de diálogo. “Hoy podemos ver cómo la voz de la gente se traduce en acciones concretas, en mejoras palpables que impactan directamente en su calidad de vida”, subrayó.

Asimismo, Verónica Italia Montero informó que la obra fue diseñada bajo criterios técnicos que garantizan un resultado de calidad y duradero. Destacó que la intervención contempla trabajos previos de nivelación, retiro de material dañado y aplicación de carpeta asfáltica de espesor adecuado, lo que permitirá soportar el tránsito vehicular y reducir los problemas de baches que por años afectaron a esta zona.

Vecinos del Pueblo de Axotlán agradecieron el inicio de la repavimentación, señalando que la calle Tlalocan es una de las vías más transitadas en la comunidad y que por su deterioro representaba un riesgo tanto para automovilistas como para peatones. Expresaron que con la obra no solo se mejorará la imagen urbana, sino que también se reducirá el tiempo de traslado hacia colonias y vialidades principales.

“Seguimos trabajando por vialidades dignas y una mejor movilidad en Cuautitlán Izcalli”, puntualizó la Primera Síndica al concluir el evento.