Legisladora del PVEM llama a localizar a Lady Alcoholímetro

Diputada Rebeca Peralta

La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, Rebeca Peralta, hizo un llamado a la Fiscalía capitalina para localizar a la mujer que discriminó y agredió verbalmente a una policía en un punto de revisión del programa “Conduce Sin Alcohol” hace una semana.

La diputada, también vicecoordinadora de la bancada del Partido Verde, pidió no descuidar el caso pues la falta de seguimiento podría generar una sensación de impunidad.

“Lo que sabemos es que la mujer ya fue identificada, ahora solo falta localizarla, es necesario hacerlo para que la ciudadanía vea que el discriminar a una policía o a una persona en general, tiene consecuencias, ésta joven debe responder por sus acciones”, coment.

Y llamó a que se intensifiquen las campañas de concientización, pidió ir más allá de la difusión de mensajes y transformarlas en acciones proactivas, educativas y transformadoras.

“Es lamentable que se estén presentando tan seguido estos actos de discriminación, hace falta que éstas personas entiendan que no pueden discriminar a nadie, que no lo hagan solo por el miedo a una sanción, sino por el respeto a las personas en general”, enfatizó.

Finalmente, Peralta consideró que las sanciones para actos de discriminación debe ser el trabajo comunitario, pues en la mayoría de las ocasiones las personas que cometen estas agresiones tienen alto poder adquisitivo, por lo que no les es problema pagar una multa.