Legisladores morenistas continúan reuniones con representantes de mercados públicos

Esta semana se realizaron reuniones con representantes de GAM y Venustiano Carranza

Legisladores de la bancada de Morena en el Congreso local y funcionarios del Gobierno capitalino continúan con las mesas de trabajo con representantes de los centros de abasto —agrupados por cada una de las 16 alcaldías—.

Estás reuniones (por demarcación) surgen luego de escuchar demandas de varias organizaciones de mercados públicos de la Ciudad de México durante julio y agosto.

La nueva ronda de “Mesas para la Reactivación y Fortalecimiento de Mercados Públicos” inició con mercados públicos ubicados en la alcaldía Gustavo A. Madero y la Venustiano Carranza.

Calendario de reuniones

Las reuniones se realizan en el Congreso local dos veces a la semana, las siguientes serán el 18, 23, 25 y 30 de septiembre con los mercados de Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan e Iztapalapa, respectivamente.

Los días 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de octubre tocará el turno a los centros de abastecimiento de Tláhuac, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Xochimilco, Milpa Alta y Cuajimalpa, y finalmente, el 4 de noviembre, de la demarcación La Magdalena Contreras.

En dichos encuentros, servidores públicos de las distintas secretarias dan a conocer los beneficios de los programas y acciones sociales impulsados por el Gobierno capitalino, como Mercomuna, al que pueden inscribirse y mejorar la economía local.

Se informó que se ha revizado la infraestructura de los centros de abasto, en particular de las instalaciones eléctricas y de gas. Además, se resaltó la importancia del Programa Interno de Protección Civil de los mercados, porque contribuye a garantizar la integridad física y patrimonial de los vendedores y los clientes.

La coordinadora de la bancada morenista, Xóchitl Bravo, informó a los comerciantes sobre el programa de inversión que implementa el Gobierno de la Ciudad de México con las alcaldías para mejorar la infraestructura de los mercados.

“Es importante que conozcan que la Secretaría de Protección Civil levanta una opinión técnica en una cédula sobre fracturas en muros; inundaciones, fallas eléctricas, etc., que permitirá solucionar los problemas. Pero deben tomar en cuenta que el programa de mejoramiento de los mercados tiene varias etapas y se deben destinar muchos recursos”.

Explicó que, derivado de las peticiones de las organizaciones de mercados, la bancada guinda presentó oficios a las dependencias capitalinas para que sean atendidas. Además, apuntó, se ha establecido una excelente coordinación con éstas y que resultado de ello son estas exposiciones para que los comerciantes conozcan los programas y acciones sociales implementadas por cada una.

En su oportunidad, la diputada Brenda Ruiz coincidió en que debe mejorarse el sistema de producción, abasto y distribución de estos espacios públicos, así como impulsarlos durante la próxima Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, ya que los mercados son parte de la identidad cultural de México y también de esta metrópoli.