Ley Seca en CDMX 15 y 16 de septiembre: ¿a qué hora empieza y en qué alcaldías?

Ley Seca en CDMX 15 y 16 de septiembre (Graciela López Herrera)

Las fiestas patrias de los días 15 y 16 de septiembre tendrán restricciones para la venta de alcohol gracias a la implementación de la “Ley seca”, no obstante, solo una alcaldía de la CDMX ha anunciado esta medida.

¿Qué alcaldía no permitirá la venta de alcohol?

La Gaceta Oficial de la CDMX indicó que de las 0:00 horas a las 24:00 horas de los días 15 y 16 de septiembre no se podrá comprar bebidas alcohólicas en tiendas o establecimientos de la alcaldía Tláhuac.

Sin embargo, esta implementación no abarca a “establecimiento mercantiles de impacto vecinal que expendan alimentos preparados (no botana) que cuenten con previa autorización para la venta de alcohol al copeo, solamente durante el horario que les permite su Permiso”, indica la Gaceta.