Transporte público en la CDMX tendrá horarios especiales por Fiestas Patrias

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que los sistemas de transporte público capitalino modificarán su horario de operación el próximo lunes 15 y martes 16 septiembre, con motivo de la celebración del Día de la Independencia y el Desfile Cívico Militar.
Metro
El horario de servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro para el próximo martes 16 de septiembre será de las 7:00 a las 24:00 horas, en toda su red.
Y el martes 16 de septiembre también aplicará el programa “Domingos y días festivos, tu bici viaja en Metro”.
La estación Zócalo-Tenochtitlan es la única que permanecerá cerrada desde el inicio de servicio hasta nuevo aviso.
Las opciones para acceder a la zona del Centro Histórico son Pino Suárez, Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán.
Metrobús
La dependencia informó que el Metrobús tendrá horario especial nocturno el 15 de septiembre, para apoyar a quienes asistan a la celebración del Grito de Independencia en el Zócalo.
El último viaje de la Línea 1, será a las 00:30 horas en dirección a Indios Verdes y a las 00:00 horas hacia El Caminero.
La Línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya, el último viaje será a las 00:00 horas en ambas direcciones, y en la Línea 3, será a las 23:15 en el tramo hacia Tenayuca y a las 00:30 hacia Pueblo Santa Cruz Atoyac.
En la Línea 7, que va de Indios Verdes a Campo Marte, las últimas corridas serán entre las 23:45 y las 01:00 horas, dependiendo la estación.
Para el 16 de septiembre, el Metrobús operará de las 05:00 a las 00:00 horas en todas las estaciones.
RTP y Trolebús
El 16 de septiembre, el RTP operará de 06:00 a 00:00 horas y el Trolebús dará servicio de las 06:00 a 23:30 horas, excepto en la ruta Aztecas, que iniciará a las 05:00 horas.
Tren Ligero, Cablebús y Ecobici
El 16 de septiembre el Tren Ligero y el Cablebús operarán de 06:00 a 23:00 horas y el sistema Ecobici dará servicio de las 05:00 a las 00:30 horas.El
Ecoparq no operará ese mismo día en ninguna alcaldía de la capital.