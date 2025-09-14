Cae célula delictiva dedicada a invernaderos de marihuana en tres alcaldías de la CDMX

Detienen a cuatro personas y aseguran invernaderos de marihuana en tres alcaldías de la Ciudad de México

Autoridades federales y capitalinas detuvieron a cuatro hombres, entre ellos el presunto líder de una célula delictiva, y aseguraron diversos inmuebles utilizados como bodegas e invernaderos de marihuana en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los cateos derivaron de trabajos de investigación e inteligencia orientados a impedir la producción de drogas en la capital del país. En el operativo participaron también la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Las autoridades informaron que la célula delictiva investigada se dedicaba al desarrollo de invernaderos, así como a la producción, cosecha, distribución, almacenamiento y venta de marihuana de diseño. A partir de diferentes técnicas de recolección de información fue posible identificar tanto a los inmuebles que funcionaban como bodegas e invernaderos, como al presunto líder de la organización.

Con base en los datos de prueba recabados, un Juez de Control otorgó las órdenes de cateo que permitieron ejecutar un despliegue operativo de manera simultánea en los tres puntos.

En el inmueble intervenido en la alcaldía Iztacalco, los agentes aseguraron dos bolsas con marihuana, una bolsa con polvo color amarillo, una báscula digital y un invernadero con 1,153 plantas de cannabis.

En Benito Juárez, el cateo permitió incautar 139 paquetes y un costal con 35 kilos de marihuana.

En los otros inmuebles, entre ellos uno ubicado en Cuauhtémoc, se encontraron además dosis de droga, cartuchos útiles y un vehículo.

En total, cuatro personas fueron detenidas, incluido el hombre señalado como líder de la célula delictiva. A los implicados se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

Los predios quedaron asegurados, sellados y bajo resguardo policial tras la ejecución de las órdenes judiciales.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad agregaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos coordinados para detener a generadores de violencia y evitar que drogas lleguen a las calles de la capital.