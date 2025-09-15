Atienden socavón en Iztapalapa; evacuan a 20 personas por riesgo en viviendas

20 personas fueron trasladadas a un albergue temporal para garantizar su seguridad

Las autoridades capitalinas desplegaron personal y maquinaria especializada para atender un socavón que se formó en el cruce de Calle 4 y Avenida 5, en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, donde se detectó una ruptura de aproximadamente 10 metros en un colector de 2.44 metros de diámetro, ocasionada por los asentamientos del terreno.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) , en una primera etapa se reparará la tubería de concreto reforzado y posteriormente se construirá un pozo-caja para conectar el tramo intervenido con la infraestructura existente.

El incidente se reportó la tarde del sábado 13 de septiembre, cuando un camión cayó en la oquedad. Desde ese momento se movilizaron cuadrillas de atención, un equipo de videoinspección, un vehículo de bombeo de emergencia, un camión hidroneumático, dos grúas telescópicas de 20 y 40 toneladas y cinco ingenieros especializados. Para extraer el vehículo fue necesaria una grúa con capacidad de 120 toneladas.

Una vez retirado el camión, la zona fue tapiada para realizar la videoinspección, la estabilización del terreno y el levantamiento topográfico. Sin embargo, las lluvias de la tarde y noche del domingo 14 de septiembre provocaron un mayor reblandecimiento del suelo, lo que incrementó el tamaño de la oquedad.

En Iztapalapa se acumularon 2.16 millones de metros cúbicos de lluvia, de un total de 12.23 millones en toda la Ciudad de México. La estación Ejército de Oriente registró 20.25 milímetros en 20 minutos, mientras que en Lumbrera 4 IOS se midieron 8.25 milímetros en apenas 10 minutos.

Por el riesgo para viviendas cercanas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) evacuó tres domicilios, con el traslado de 20 personas a un albergue temporal.

Las autoridades informaron que los trabajos se realizan en coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad y exhortaron a la población a mantenerse fuera del perímetro del socavón y seguir las recomendaciones para evitar accidentes.