Continúan trabajos para desalojar agua en la L-A del Metro; prevén restablecer servicio por la tarde

Continúan trabajos para desalojar agua en la Línea A del Metro; prevén restablecer servicio por la tarde

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que continúan las labores para desalojar el agua acumulada en las vías del tramo Santa Marta-Los Reyes de la Línea A, donde se registró una inundación de aproximadamente 600 metros de longitud y 1.20 metros de altura.

Las tareas se llevan a cabo en coordinación con el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, responsable del desazolve del drenaje exterior. Esto permitió que, alrededor de las 11:30 horas, personal de Instalaciones Hidráulicas del Metro iniciara el bombeo del líquido al interior de la interestación.

En el sitio, el director general del STC, Adrián Rubalcava Suárez, sostuvo un acuerdo con la presidenta municipal de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, para programar una reunión con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la alcaldía de Iztapalapa y la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México. El objetivo será atender de manera conjunta la problemática de las inundaciones que afectan la zona.

El Metro adelantó que, una vez concluido el desalojo del agua y realizadas las pruebas de los equipos electromecánicos, durante la tarde de este lunes se prevé el restablecimiento de la operación en toda la línea. Por el momento, el servicio se ofrece únicamente en el tramo de Pantitlán a Santa Marta.