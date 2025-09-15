Ingresan al penal de El Oro a chofer de autobús que chocó con tren en Atlacomulco

Detenido Gustavo Alfredo "N". (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ingresó al Centro Penitenciario y de Readaptación Social del municipio de El Oro, a Gustavo Alfredo “N”, quien conducía un autobús que chocó con un tren en el municipio de Atlacomulco, lo que ocasionó la muerte de 10 personas y 62 lesionados.

De acuerdo con las investigaciones, el ocho de septiembre, Gustavo Alfredo “N”, conducía un autobús de la empresa Herradura de Plata, en el que viajaban 72 pasajeros cuando, a la altura de un crucero de la carretera Atlacomulco-El Oro, ubicado en la colonia Las Mercedes, municipio, la unidad invadió el paso de la locomotora.

La embestida ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cuando el operador del camión de dos pisos de la línea de transporte Herradura de Plata intentó ganarle el paso al tren, sin embargo, no lo consiguió y fue impactado por la locomotora que no pudo detener su marcha y el automóvil fue arrastrado varios metros adelante.

Tras el accidente, el sujeto abandonó el lugar de los hechos y no fue detenido por ninguna autoridad, sin embargo, al darle seguimiento fue ubicado en Michoacán.

Los peritos en criminalística y de tránsito recabaron entrevistas a testigos quienes refirieron que “el chofer llevaba la música muy alta” lo que posiblemente impidió que escuchara el claxon de la locomotora.

La imprudencia ocasionó el deceso de 10 personas (siete mujeres y tres hombres) y 62 lesionadas (36 mujeres y 26 hombres), de las cuales 55 fueron trasladadas a diferentes hospitales de la región para recibir su atención médica.

42 fueron dadas de alta, 10 permanecen internadas reportadas en estado de salud delicado y tres más también hospitalizadas con estado estable.

Por estos hechos, el pasado 10 de septiembre, el Agente del Ministerio Público, obtuvo una orden de aprehensión en contra de Gustavo Alfredo “N” por los delitos de homicidio culposo y lesiones.

Policías de Investigación de la Fiscalía Estado de México se trasladaron al Fraccionamiento Villas del Paraíso ubicado en Morelia, donde lograron su captura.