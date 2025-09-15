Muere persona de identidad desconocida por explosión de pipa en Iztapalapa; van 15 fallecidos

Accidente Pipa que volcó en la alcaldía Iztapalapa. (Especial)

Una persona de identidad desconocida falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Doctor Victorio de la Fuente Narváez”, víctima de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa.

Al momento, la Secretaría de Salud capitalina no ha podido establecer contacto con algún familiar.

39 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 30 han sido dadas de alta.

Personas fallecidas