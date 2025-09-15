Pronostican lluvias fuertes y posible caída de granizo este lunes en la CDMX

Lluvia CDMX CIUDAD DE MÉXICO. 09JULIO2024.- Una intensa lluvia se registró está tarde en la Capital Mexicana. Se preven más precipitaciones para esta noche. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este lunes se prevén lluvias fuertes por la tarde en la capital, con posibilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas y caída de granizo.

El pronóstico señala una temperatura máxima de 25 grados Celsius y ambiente caluroso durante el día, con cielo medio nublado que incrementará su nubosidad hacia la tarde. Se espera viento proveniente del Norte y Noreste de entre 10 y 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Durante la noche, el termómetro descenderá a 18 grados, y hacia la madrugada del martes, entre las 03:00 y las 06:00 horas, se prevén mínimas de 15 grados, lo que anticipa un amanecer frío.

Respecto a la actividad volcánica, el monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza. Sin embargo, en caso de presentarse, la ceniza se desplazaría primero hacia el Oeste y después al Suroeste, con posibilidad de afectar a la Ciudad de México.

La SGIRPC recomendó a la población mantenerse informada a través de las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo y atender las medidas de protección civil.