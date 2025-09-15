Metrópoli

Al corte de las 10:00 horas, 39 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 30 han sido dadas de alta

Sube a 14 el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Por Jorge Aguilar
Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de noventa personas lesionadas y decenas de autos
La empresa de Gas asumirá sus responsabilidades legales tras la tragedia. Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de noventa personas lesionadas y decenas de autos (Cuartoscuro)

Catorce personas han perdido la vida a causa de la explosión de una pipa de gas a la altura del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.

Personas fallecidas

  • Ana Daniela Barragán Ramírez - Hospital General Rubén Leñero
  • Misael Cano Rodríguez - Instituto Nacional de Rehabilitación
  • Irving Uriel Carrillo Reyes - Instituto Nacional de Rehabilitación
  • Carlos Iván Contreras Salinas - Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
  • Óscar Rubén Uriel Cortéz Cisneros - Hospital General Rubén Leñero
  • Eduardo Noé García Morales - Clínica Hospital Emiliano Zapata
  • Juan Antonio Hernández Betancourt - Hospital General Zona 53
  • Jorge Islas Flores - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
  • Juan Carlos Sánchez Blas - Hospital Balbuena
  • Alicia Matías Teodoro - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
  • Armando Antillón Chávez ​- ​Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
  • José Gabriel Hernández Méndez - Hospital General Rubén Leñero
  • Juan Carlos Bonilla Sánchez- Hospital General Rubén Leñero
  • Jesús Joel Tovar García- Hospital General Rubén Leñero

