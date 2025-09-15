Sube a 14 el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Catorce personas han perdido la vida a causa de la explosión de una pipa de gas a la altura del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.
Al corte de las 10:00 horas, 39 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 30 han sido dadas de alta.
Personas fallecidas
- Ana Daniela Barragán Ramírez - Hospital General Rubén Leñero
- Misael Cano Rodríguez - Instituto Nacional de Rehabilitación
- Irving Uriel Carrillo Reyes - Instituto Nacional de Rehabilitación
- Carlos Iván Contreras Salinas - Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
- Óscar Rubén Uriel Cortéz Cisneros - Hospital General Rubén Leñero
- Eduardo Noé García Morales - Clínica Hospital Emiliano Zapata
- Juan Antonio Hernández Betancourt - Hospital General Zona 53
- Jorge Islas Flores - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
- Juan Carlos Sánchez Blas - Hospital Balbuena
- Alicia Matías Teodoro - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
- Armando Antillón Chávez - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
- José Gabriel Hernández Méndez - Hospital General Rubén Leñero
- Juan Carlos Bonilla Sánchez- Hospital General Rubén Leñero
- Jesús Joel Tovar García- Hospital General Rubén Leñero