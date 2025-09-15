Sube a 14 el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

La empresa de Gas asumirá sus responsabilidades legales tras la tragedia. Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de noventa personas lesionadas y decenas de autos (Cuartoscuro)

Catorce personas han perdido la vida a causa de la explosión de una pipa de gas a la altura del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.

Al corte de las 10:00 horas, 39 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 30 han sido dadas de alta.

Personas fallecidas