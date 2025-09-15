Tlanepantla festeja su 77aniversario como ciudad

De zona lechera a industrial — “La vida de nuestro municipio es una historia en la historia de nuestra nación. Testigo y protagonista. Principio y fin. Causa y consecuencia. La historia de nuestra ciudad como caja de resonancia de nuestra patria”, subrayó el alcalde Raciel Pérez Cruz, al recordar que en el año 1554 se fundó Tlalnepantla y que el 13 de septiembre se conmemoró el 77 Aniversario de la Erección del municipio que pasó de ser una Villa a Ciudad.

El Presidente municipal resaltó que a Tlalnepantla se le conocía como el “establo de la metrópoli” por su gran producción lechera, emergieron fábricas, factorías y grandes comercios. El municipio se erigió como ciudad en 1948, en pleno auge del “nacionalismo revolucionario”, en el vertiginoso despliegue del “desarrollo estabilizador” fincado en el intervencionismo estatal y el corporativismo, esto durante los años del “milagro mexicano”, sostenido por tasas de crecimiento económico del 8% anual del PIB en promedio.

En este contexto, el munícipe destacó que “Tlalnepantla ha experimentado a lo largo de su existencia, varias etapas de crecimiento, expansión y reestructuración productiva, en los años 50 y 60 ya era considerado una zona industrial de gran importancia en el contexto nacional. Esa industrialización y otros factores provocaron una gradual migración interna desde zonas rurales que comenzaron a poblar las inmediaciones”, comentó el edil

Ya para la década de los 90, el municipio cambió su vocación productiva y pasó de ser una ciudad llena de fábricas a una zona de comercio y servicios.

Acompañado de la Presidenta Honoraria del DIF Tlalnepantla, Rocío Pérez Cruz, el alcalde resaltó que el municipio con sus 750 mil habitantes forman parte de la megalópolis situada en la periferia de la Ciudad de México, la séptima aglomeración más poblada del mundo. Por su posición geográfica es la puerta estratégica de entrada y salida del noreste de la capital del país y posee una amplia infraestructura vial. En cada uno de los 84 kilómetros cuadrados que conforman el territorio, viven 9 mil habitantes diseminados en 265 comunidades divididas en fraccionamientos, colonias, unidades habitacionales y pueblos originarios.

Pérez Cruz destacó que Tlanepantla es orgullosamente progresista y de izquierda, “por eso luchamos al lado de la primer Presidenta de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo y de la primera Gobernadora del Estado de México, Maestra Delfina Gómez Álvarez, ¡Tlalnepantla Vive!, ¡Tlalnepantla Renace!, ¡Que viva Tlalnepantla!, ¡Que viva México!.

Previo a esta ceremonia, se llevó a cabo la conmemoración del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes en el Castillo de Chapultepec, en la que la titular de la Dirección de Bienestar del Gobierno Municipal, Jezabel Delgado Flores reconoció la valentía de jóvenes cadetes que dieron su vida por defender la patria.

La Crónica de Hoy/2025