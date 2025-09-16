Crece a 16 cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

La fábrica de piotecnia fue arrasada por la explosión (EFE)

Dieciséis personas han fallecido a causa de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.

La última de las víctimas perdió la vida la madrugada del 16 de septiembre, tras presentar una falla orgánica múltiple, en el Hospital Regional del ISSSTE “General Ignacio Zaragoza”.

Personas fallecidas