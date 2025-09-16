Desfile cívico-militar por la Independencia, celebrado en las calles renovadas de Texcoco

Desfiles Cívico-miliar en Texcoco

Texcoco conmemoró el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México con un emotivo desfile cívico-militar que por primera vez recorrió calles recién embellecidas del municipio.

La ceremonia oficial arrancó en el Parque Miguel Hidalgo, conocido como El Ahuehuete, a las 9:00 horas se dio paso a un desfile que reunió a 37 contingentes conformados por la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el DIF municipal, Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos, Cruz Roja Mexicana, asociaciones de charros y escuelas de todos los niveles educativos.

El evento fue encabezado por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez; la presidenta honoraria del DIF Texcoco, Yesenia Armas Tobón; la reina de las Fiestas Patrias, Karla Primera; la síndica Liliana Jazmín Rivera Martínez; el secretario del Ayuntamiento, José Alfonso Valtierra Guzmán; regidores, directores y subdirectores de distintas áreas de la administración municipal.

El marco del desfile tuvo un toque especial, las fachadas recién rehabilitadas y pintadas con colores que evocan los orígenes texcocanos, las cuales se lucieron a lo largo de la avenida Juárez y Nezahualcóyotl, otorgando al acto una identidad renovada y llena de simbolismo.

Previo al arranque del recorrido, la cuarta regidora Nalleli Valles Flores pronunció el discurso oficial en el Parque Miguel Hidalgo. Recordó que en 1810 la unión del pueblo fue la fuerza que permitió declarar la independencia, y convocó a retomar ese espíritu solidario para enfrentar los retos actuales.

“Así como esa unión hizo posible la Independencia, hoy esa misma unión nos sacará adelante. Cuando México se une no hay obstáculo que no se pueda superar”, expresó,

Valles Flores también subrayó que, a más de dos siglos de la gesta histórica, el país avanza hacia una sociedad más justa, en la que la pobreza retrocede y el bienestar crece gracias al esfuerzo colectivo y a los programas sociales que fortalecen la dignidad de millones de familias.

Asimismo, exhortó a defender la soberanía, la paz, la familia y la unidad en torno a los liderazgos que hoy representan a la nación, como la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez y el alcalde Nazario Gutiérrez Martínez.

Al cierre del desfile, la Dirección Operativa emitió el parte de novedades, participaron 70 oficiales de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, 57 elementos de la Secretaría de Seguridad estatal, 60 integrantes de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos y Bomberos, además de 16 escuelas, 18 banderas, 24 vehículos de emergencia, 14 bandas de guerra, 35 caballos y un binomio canino. En total, 2,440 participantes.