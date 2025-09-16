El alcalde más joven de Naucalpan, dio el Grito de Independencia

Grito de Independencia Naucalpan

El alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez encabezó su primera Ceremonia del Grito de Independencia, acompañado de un entusiasta clamor de “¡Viva México!, ¡Viva la Independencia!, ¡Viva la soberanía Nacional! y ¡Viva el digno pueblo trabajador de Naucalpan!”.

Aproximadamente 10 mil naucalpenses asistieron a la explanada del Palacio Municipal para disfrutar del evento y de espectáculos musicales. En un escenario de dos pistas el cantante Lupillo Rivera compartió el espacio con otras agrupaciones que formaron parte del variado programa artístico. Los asistentes también disfrutaron de las presentaciones de Súper Dengue, Francisco “Gallo” Elizalde, Relativo Norte y López Band.

El presidente municipal, quien es el alcalde más joven en la historia del municipio estuvo acompañado por su esposa, miembros del Cabildo, directores de diversas dependencias e invitados especiales.

El festejo destacó por el apoyo de la ciudadanía hacia el presidente municipal. Su visión social se enfoca en el bienestar y transformación de Naucalpan, la localidad más importante del Estado de México que aporta más del 17% del Producto Interno Bruto estatal.

Durante más de 15 minutos, los fuegos artificiales iluminaron el cielo en el e tradicional espectáculo mexicano que ilumina el cielo con los colores verde, blanco y rojo.