IECM mantiene 122 convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales

IECM IECM (La Crónica de Hoy)

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que actualmente cuenta con 122 convenios de colaboración vigentes con instituciones académicas, electorales, gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y del sector privado.

De acuerdo con el Informe sobre la Suscripción y Seguimiento de Convenios Interinstitucionales, presentado por la Comisión Provisional de Vinculación con Organismos Externos, en los primeros siete meses de este año se firmaron 22 convenios: 18 con entidades del sector gubernamental, dos con un organismo nacional y tres con instituciones académicas.

El IECM explicó que este intercambio interinstitucional contribuye a fortalecer la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y de participación ciudadana en la capital, además de reforzar las acciones de fomento a la educación cívica y construcción de ciudadanía.

Desde 1999, el organismo electoral ha firmado 853 instrumentos jurídicos de este tipo, de los cuales 731 han concluido y 122 permanecen activos. El año con mayor número de convenios fue 2013, cuando se suscribieron 60.

El informe, presentado en la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Provisional, también señala que actualmente existen siete instrumentos en proceso de suscripción y gestión. El propósito de estos acuerdos es impulsar la planeación estratégica, modernizar los procesos de participación ciudadana, ampliar la educación cívica y facilitar la profesionalización tanto del personal del Instituto como de la comunidad estudiantil.