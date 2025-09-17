Abrirán consulta con personas con discapacidad para diseñar acciones afirmativas en 2026

IECM prepara acciones afirmativas para grupos prioritarios en elecciones 2026-2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) publicará el próximo 22 de septiembre una convocatoria dirigida a cuatro grupos de atención prioritaria, entre ellos las personas con discapacidad, con el objetivo de recabar opiniones, experiencias y propuestas que servirán para diseñar acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este sector incluye a quienes presentan limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. También serán considerados en la consulta familiares, personas cuidadoras, así como colectivos y organizaciones que promueven la defensa de sus derechos y la accesibilidad en la capital del país.

El Censo 2020 del INEGI registró en la Ciudad de México un total de 1,703,827 personas con discapacidad, limitación en la actividad cotidiana o condición mental, equivalente al 18.5% de la población. De esa cifra, 55.6% son mujeres y 44.4% hombres, lo que muestra una mayor prevalencia entre la población femenina, relacionada con su mayor longevidad y con desigualdades acumuladas en el curso de vida.

Para este proceso consultivo, el IECM contará con el acompañamiento de instituciones públicas y organizaciones especializadas, como el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Asociación de Intérpretes y Traductores de Lengua de Señas en la República Mexicana. Su participación será clave para garantizar un enfoque de derechos humanos, accesibilidad e inclusión.

La estrategia de difusión incluirá materiales en formatos accesibles, como audios descriptivos, cuestionarios en Braille, materiales en lectura fácil y tipografía ampliada, videos con interpretación en Lengua de Señas Mexicana y subtitulación, además de pictogramas e imágenes con texto alternativo.

Asimismo, se realizarán dos foros informativos: el primero el 18 de octubre en las instalaciones del IECM y el segundo el 5 de noviembre en la Utopía Ixtapalcalli, en la alcaldía Iztapalapa.