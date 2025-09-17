Allí estuvo el socavón mucho tiempo; lo repararon hasta que salió en la tele

Nuevo. Socavón sobre la avenida República Federal al cruce con la calle Manuel Gándara, en Iztapalapa.

En la alcaldía Iztapalapa, los socavones abren en el pavimento y evidencian la respuesta institucional. Vecinos de distintas colonias coinciden en que las reparaciones de un socavón enorme en Santa Martha llegaron solo después de que este hundimiento apareció en televisión.

“Tuvieron que ver la noticia en la tele para que vinieran a reparar este socavón”, comenta un residente de Santa Martha Acatitla Sur, vecino del hundimiento sobre avenida República Federal y su cruce con Manuel Gándara.

El origen fue una falla en el drenaje que, según testimonios, llevaba meses sin atenderse. El pavimento cedió y, aproximadamente un mes después, un ciclista cayó en el socavón y sufrió una lesión en la cadera. Para completar el cuadro de desatención en esta populosa área de la capital, la ambulancia tardó más de tres horas en llegar.

Este es uno de tres casos recientes que han captado la atención pública:

-Colonia Renovación: Un camión repartidor fue literalmente “devorado” por el pavimento. Las reparaciones continúan pese a las lluvias.

-Calzada Ignacio Zaragoza: El pasado 13 de agosto, una pipa cayó en un socavón. Las obras terminaron el 30 del mismo mes.

-Santa Martha Acatitla Sur: Aunque el hundimiento ocupa solo un carril, ya está siendo atendido tras la difusión del caso.

. Personal ya labora en el socavón.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró recientemente que su administración mantiene un programa de acción permanente para atender socavones en vías primarias y secundarias de la capital. Subrayó que no se trata de simples baches: “Un socavón no es un hoyo que hay que rellenar y ya. Se tiene que abrir, investigar y atender la causa, que generalmente son ríos o agua de drenaje”.

En el caso de Santa Martha y gracias a la exposición en televisión, las labores ya están en su fase final y se espera que concluyan este jueves. En Renovación se ha realizado una reparación provisional de la tubería dañada y se trabaja en la construcción de un pozo-caja para conectar el colector. Más de 50 trabajadores operan maquinaria especializada en jornadas continuas.