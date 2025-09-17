Gobierno de Huixquilucan rehabilita escuelas primarias con programa “Acción por la Educación”

El gobierno de Huixquilucan rehabilitó las instalaciones de las primarias “Justo Sierra” e “Ignacio Manuel Altamirano”, mediante el programa “Acción por la Educación”.

Los trabajos incluyeron mantenimiento en pintura, herrería, construcción, plomería, electricidad y jardinería. Gracias a estas acciones, más de 700 estudiantes de la comunidad de Zacamulpa cuentan con mejores espacios para su aprendizaje

Previo al corte del listón inaugural para la entrega de los trabajos, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que en la segunda etapa de este programa se busca rehabilitar y dotar de más herramientas a las 135 escuelas públicas del territorio. El objetivo es que los alumnos cuenten con espacios dignos que mejoren su aprendizaje, además de motivarlos y contribuir a disminuir la deserción escolar.

“Ver lo contentos que están por esta rehabilitación, sin duda, nos hace mejores servidores públicos. Sepan que trabajamos 24/7 para que cuenten con instalaciones dignas, pues la escuela es su segundo hogar y necesitan ir motivados para adquirir mayores conocimientos. Este programa es un gran esfuerzo que se traduce en personas más preparadas para el futuro”, resaltó la presidenta municipal.

Entre los trabajos específicos que se llevaron a cabo se encuentran la aplicación de pintura en el portón y herrería en general, así como el balizamiento y trazado de canchas. También se realizó el reemplazo de chapas, rehabilitación de sanitarios, colocación de reflectores y fabricación de estructura y techo de policarbonato en las escaleras.

En el mismo evento, la alcaldesa Romina Contreras entregó balones y redes de futbol y basquetbol a los alumnos, con el fin de incentivar el deporte desde una temprana edad. Esta acción busca contribuir al desarrollo físico y personal de los estudiantes, especialmente durante su etapa de crecimiento.

Por su parte, el director de ambas primarias, Adrián López Hernández, destacó que “Acción por la Educación” es resultado del trabajo de meses de esfuerzo y dedicación. Agradeció el compromiso de la alcaldesa Romina Contreras con los niños, adolescentes y jóvenes de Huixquilucan.

“Hoy estamos aquí celebrando la entrega de los trabajos que nos están haciendo en nuestra escuela. Sin duda, es resultado de meses de esfuerzo y dedicación. Son más de 700 niños beneficiados con este programa. ¡Muchas gracias por voltearnos a ver!”, agregó el director.

En tanto, el alumno Sergio, de sexto grado, en nombre de los estudiantes de ambas primarias, destacó los diversos trabajos realizados con “Acción por la Educación”. El estudiante señaló que invertir en la educación es el mejor proyecto para alcanzar grandes resultados y construir un mejor Huixquilucan para todos sus habitantes.