Muere el chofer de pipa que explotó en Iztapalapa; van 19 fallecidos

Diecinueve personas han perdido la vida a causa de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.
Una de las víctimas mortales es Fernando Soto Munguía, operador de la unidad. Tras seis días hospitalizado, murió en el hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”.
Al corte de las 23:30 horas, 32 personas permanecen hospitalizadas y 33 fueron dadas de alta.
Personas fallecidas
- Ana Daniela Barragán Ramírez - Hospital General Rubén Leñero
- Misael Cano Rodríguez - Instituto Nacional de Rehabilitación
- Irving Uriel Carrillo Reyes - Instituto Nacional de Rehabilitación
- Carlos Iván Contreras Salinas - Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
- Óscar Rubén Uriel Cortéz Cisneros - Hospital General Rubén Leñero
- Eduardo Noé García Morales - Clínica Hospital Emiliano Zapata
- Juan Antonio Hernández Betancourt - Hospital General Zona 53
- Jorge Islas Flores - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
- Juan Carlos Sánchez Blas - Hospital Balbuena
- Alicia Matías Teodoro - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
- Armando Antillón Chávez - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
- José Gabriel Hernández Méndez - Hospital General Rubén Leñero
- Juan Carlos Bonilla Sánchez- Hospital General Rubén Leñero
- Jesús Joel Tovar García- Hospital General Rubén Leñero
- Gilberto Aarón - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”
- Omar Alejandro García Escorsa - Hospital General Regional 197 Texcoco
- Fernando Soto Munguía - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”
- Edgar Santiago Álvarez - Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
- Oswaldo Espinosa Gutiérrez - Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”