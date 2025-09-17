Muere el chofer de pipa que explotó en Iztapalapa; van 19 fallecidos

La empresa de Gas asumirá sus responsabilidades legales tras la tragedia. Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de noventa personas lesionadas y decenas de autos (Cuartoscuro)

Diecinueve personas han perdido la vida a causa de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.

Una de las víctimas mortales es Fernando Soto Munguía, operador de la unidad. Tras seis días hospitalizado, murió en el hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”.

Al corte de las 23:30 horas, 32 personas permanecen hospitalizadas y 33 fueron dadas de alta.

Personas fallecidas