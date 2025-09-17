Nezahualcóyotl impulsa apoyo psicoemocional para mujeres con taller sobre autoestima﻿

La Biblioteca Pública Municipal “Rey Nezahualcóyotl” abrió un espacio de acompañamiento psicoemocional dirigido a mujeres, con la finalidad de fortalecer su bienestar y desarrollo personal. En esta ocasión, la actividad se centrará en el tema de la autoestima, bajo la guía de la psicóloga Anabel López Hernández.
El encuentro se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 15:00 horas en la Sala Morada “Nigulha Tsutsu”, ubicada en la avenida Aureliano Ramos s/n, entre Calle 8 y avenida Higinio Guerra, en la colonia El Sol.
La iniciativa forma parte del programa “Bibliotecas Moradas”, impulsado por la Dirección de Educación municipal, el cual busca ofrecer a las mujeres espacios seguros y accesibles donde puedan reflexionar, compartir experiencias y adquirir herramientas emocionales para enfrentar los retos de la vida cotidiana.
De acuerdo con las autoridades, el objetivo es generar actividades que reconozcan el valor de las mujeres en la comunidad y fortalezcan su capacidad para vivir con mayor confianza, seguridad y plenitud. “Nuestras Bibliotecas Moradas no paran de trabajar por y para las mujeres de nuestro municipio”, señalaron en la convocatoria difundida en redes sociales.
Con estas acciones, el Gobierno de Nezahualcóyotl reafirma su compromiso con la construcción de políticas públicas que promuevan la igualdad de género, el acceso a la educación integral y el derecho de las mujeres a desarrollarse en ambientes libres de violencia y discriminación.