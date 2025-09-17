Nezahualcóyotl impulsa apoyo psicoemocional para mujeres con taller sobre autoestima

La Biblioteca Pública Municipal “Rey Nezahualcóyotl” abrió un espacio de acompañamiento psicoemocional dirigido a mujeres, con la finalidad de fortalecer su bienestar y desarrollo personal. En esta ocasión, la actividad se centrará en el tema de la autoestima, bajo la guía de la psicóloga Anabel López Hernández.

﻿El encuentro se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 15:00 horas en la Sala Morada “Nigulha Tsutsu”, ubicada en la avenida Aureliano Ramos s/n, entre Calle 8 y avenida Higinio Guerra, en la colonia El Sol.﻿

Nezahualcóyotl impulsa apoyo psicoemocional para mujeres con taller sobre autoestima

La iniciativa forma parte del programa “Bibliotecas Moradas”, impulsado por la Dirección de Educación municipal, el cual busca ofrecer a las mujeres espacios seguros y accesibles donde puedan reflexionar, compartir experiencias y adquirir herramientas emocionales para enfrentar los retos de la vida cotidiana.

﻿De acuerdo con las autoridades, el objetivo es generar actividades que reconozcan el valor de las mujeres en la comunidad y fortalezcan su capacidad para vivir con mayor confianza, seguridad y plenitud. “Nuestras Bibliotecas Moradas no paran de trabajar por y para las mujeres de nuestro municipio”, señalaron en la convocatoria difundida en redes sociales.﻿

Con estas acciones, el Gobierno de Nezahualcóyotl reafirma su compromiso con la construcción de políticas públicas que promuevan la igualdad de género, el acceso a la educación integral y el derecho de las mujeres a desarrollarse en ambientes libres de violencia y discriminación.﻿