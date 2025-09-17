Realizan primer foro para regular exhibición de animales en venta

Buscan prohibir la exhibición de animales en tiendas

La Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México desarrolló el primer foro para regular la exhibición de animales en venta, con el objetivo de escuchar diferentes propuestas para el diseño de un modelo más justo, ético y responsable del bienestar y protección de los animales de compañía.

El diputado Manuel Talayero del Partido Verde Ecologista de México, presidente de esta comisión, detalló que los animales en venta son alojados en vitrinas con espacios muy reducidos, sin acceso a estimulación y sin cuidados adecuados, por lo que sufren altos niveles de estrés y ansiedad.

Con esta iniciativa se busca establecer tres disposiciones fundamentales: en primer lugar, regular o prohibir la exhibición física de animales de compañía vivos en los establecimientos mercantiles legalmente establecidos, dentro de los que se incluyen domésticos, silvestres y de granja.

Asimismo, determinar la viabilidad de que la comercialización de animales se realice exclusivamente a través de medios remotos o herramientas tecnológicas que impidan el contacto físico.

Y en tercer lugar, se plantea una sanción, consistente en una multa de hasta 150 veces la unidad de medida y actualización (UMA), equivalente a 16 mil 900 pesos, para quien incumpla con las disposiciones previstas.

La legisladora morenista Judith Vanegas Tapia expuso que este tema exige sensibilidad y responsabilidad, para considerar la defensa de quienes no tienen voz y de las personas que sostienen su economía en el comercio popular.

Informó que el sector económico de animales de compañía representa más de 74 mil millones de pesos anuales; de los que un 20 por ciento es por la venta de seres sintientes.

Afirmó que en la CDMX existen más de 4 mil unidades económicas de este sector, así como 338 mercados públicos, con comerciantes que dependen de esta actividad, por lo que se debe garantizar que cualquier regulación considere el impacto económico y social, con alternativas reales ante las afectaciones a comerciantes y mercados, y acompañamiento en la reconversión de negocios hacia la adopción, insumos y servicios.

La directora general de la Agencia de Atención Animal de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Ana Villagrán, acompañada de “Chocolata” y “Maple”, dos perras rescatadas, aseguró que este tema genera conflicto social por lo que es importante encontrar puntos medios entre las posturas a favor y en contra, sin afectar la economía de quienes se dedican a la venta de animales.

Destacó un aspecto ético del tema, al indicar que si en el Código Civil para el Distrito Federal ya se estableció que los seres sintientes no son “cosas”, entonces, no deberían venderse.

“Los animales que se venden sufren, porque no se les da seguimiento y no se entregan esterilizados, por lo que creo que debe haber una prohibición gradual y total en la venta de perros y gatos”.

Al hacer uso de la voz, Sofía Morín, representante de Mercy for Animals y Aida del Carmen Parada, catedrática de la UNAM, señalaron que esta iniciativa ayudará a dejar de ver a los animales como productos de consumo o cosas y señalaron que si bien este es un primer paso, no se puede seguir permitiendo la venta de animales.

La procuradora interina Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, Estela Guadalupe González, mencionó que no se puede incluir a los animales silvestres en la venta; y que la comercialización de animales por medios remotos o herramientas tecnológicas genera problemáticas al seguimiento de infracción de la normatividad, por la falta de control a la localización del infractor.