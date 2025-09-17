Texcoco cierra fiestas patrias con espectáculo inmersivo en Jardín Constitución

El Jardín Constitución fue el escenario en donde el presidente municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez cerró las festividades patrias que este año se enfocaron en la cultura y orígenes de Texcoco.

Durante el evento se llevo a acabo la presentación del espectáculo inmersivo y piromusical, el Gobierno municipal de Texcoco busco impulsar el comercio, el consumo local y el turismo pero sobre todo rearmar la identidad del municipio.

“Siempre es importante que este tipo de espectáculos se acerquen a la ciudadanía, para que conozcan nuestra historia, refuercen su identidad, pero sobre todo que tengan acceso a un espectáculo de calidad sin afectar su economía”, dijo el presidente municipal que estuvo acompañado por la presidenta honoraría del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Texcoco, así como por el productor del espectáculo inmersivo Hugo Sherer, integrantes del cuerpo de gobierno y directores de área del gobierno municipal.

El presidente de Texcoco, explicó que esta presentación es única con direrentes temáticas enfocada al pueblo Acolhua.

“No olvidemos que Texcoco es un pueblo con historia y raíces muy profundas que vale la pena conocer y transmitirlas a las futuras generaciones para que siempre sean conscientes de su identidad”, dijo Nazario Gutiérrez.

Finalmente agradeció la participación