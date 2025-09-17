Tlalnepantla refuerza mobiliario escolar con entrega de mil pupitres a instituciones educativas

En Tlalnepantla la educación de niñas, niños y jóvenes es una prioridad, y para mejorar las condiciones de quienes son el presente y futuro de México, las autoridades municipales han entregado hasta el momento mil pupitres en beneficio de la comunidad estudiantil. Esta iniciativa forma parte del programa municipal de apoyo a la educación básica y media superior.

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz ha visitado personalmente las escuelas Preparatoria Oficial 118, Prepa Oficial 97, Primaria Gabriela Mistral y Telesecundaria Pedro Moreno para refrendar su compromiso de apoyar a las y los alumnos que forjan un mejor futuro al interior de las aulas. Durante estos recorridos, el alcalde ha supervisado la entrega e instalación del nuevo mobiliario.

En la Telesecundaria Núm. 0211 Pedro Moreno, ubicada en la colonia Hogar Obrero Santa María Tlayacampa, el alcalde destacó que el promedio educativo en Tlalnepantla es de 10 años y 4 meses, lo que es superior a la media nacional y estatal. Anunció que se seguirán impulsando acciones que mitiguen el analfabetismo en el municipio y fortalezcan la calidad educativa.

Pérez Cruz enfatizó que el programa ‘Transformando Tu Escuela’ seguirá recorriendo instituciones educativas a lo largo y ancho de la demarcación. Mencionó que “cualquier esfuerzo por pequeño que sea, es de gran ayuda y con esta entrega de butacas estamos aportando nuestro granito de arena” para mejorar las condiciones de estudio de los alumnos.

Asimismo, el edil anunció la donación de cuatro computadoras para el laboratorio de cómputo de la telesecundaria, con la finalidad de que las y los estudiantes puedan aprovechar todas las posibilidades que hoy ofrece la tecnología. Destacó que estos equipos representan una ventana al conocimiento y al desarrollo de habilidades digitales esenciales.

El director de este colegio, Alejandro Cuevas Dueñas, expresó su agradecimiento por el apoyo municipal. “Hoy la escuela se viste de gala como cuando vemos entrar y salir a las y los alumnos, estamos contentos y agradecidos por estas butacas que serán de gran utilidad durante las horas de clase”, mencionó durante el evento de entrega.

En representación del alumnado, Fernanda Martínez mencionó que este mobiliario dará una mejor presentación a los salones y brindará mayor motivación a los estudiantes. Destacó que crear un espacio más agradable y grato permitirá desarrollar mejor su preparación académica y alcanzar sus metas educativas.

Las autoridades municipales confirmaron que continuarán con estas acciones de apoyo a las instituciones educativas, con el objetivo de mantener a Tlalnepantla por encima de los promedios estatales y nacionales en materia educativa, y así contribuir al desarrollo académico de las nuevas generaciones.