Auxilia Guardia Civil de Tecámac en la recuperación de 19 viviendas invadidas

La Guardia Civil de Tecámac reforzó sus acciones en defensa de la propiedad privada y en el último mes logro ogró recuperar 19 viviendas que habían sido invadidas en distintos fraccionamientos y conjuntos urbanos del municipio, en coordinación con el Programa Especializado en la Prevención y Protección de la Propiedad Inmobiliaria.

De acuerdo con el Centro de Mando municipal, de enero a la fecha se han recibido 146 reportes por posible allanamiento de morada, lo que ha permitido a las autoridades intervenir de manera oportuna y detener a 33 personas como presuntas responsables.

El operativo se desarrollo bajo la directriz de la presidenta municipal Rosi Wong Romero, con la participación de diferentes áreas de la administración local como Protección Civil, ODAPAS, Tesorería, Catastro y la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda. El objetivo es acompañamiento integral a los afectados y garantizar que las propiedades sean devueltas a sus legítimos dueños.

El registro oficial detalla que desde el inicio del programa el año pasado y hasta la fecha se han recuperado 129 inmuebles, con mayor incidencia en el fraccionamiento Valle de San Pedro, donde se reportaron 47 casos. También destacan Los Héroes Tecámac en sus secciones Bosques (15), Jardines (11), Sexta Sección (8), así como Rancho la Capilla (8), Sierra Hermosa (6) y Los Héroes Tecámac II sección Flores (4).

El mes con más denuncias en lo que va del año fue mayo, con 23 llamadas por intento de invasión, En todos los casos, explicó la corporación que se aplicó el protocolo correspondiente que incluye la verificación, aseguramiento y restitución de la viivenda.

reintegradas a los propietarios una vez que acreditan legalmente la posesión y cumplen con el pago de las contribuciones municipales. Con estas acciones, las autoridades buscan frenar la ocupación ilegal de viviendas y dar certeza jurídica a las familias tecamaquenses.