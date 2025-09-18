Buscan declarar el 25 de enero como el Día de la y el Bombero de la CDMX

Integrantes del HCB acompañaron ala diputada durante la presentación de la iniciativa (Jennifer Garlem)

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local presentó una iniciativa para que se declare el 25 de enero como el “Día de la Bombera y el Bombero de la Ciudad de México”, con el fin de reconocer la historia y el trabajo de los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital del país durante los 169 años de historia.

De acuerdo con cifras del Inegi, el Cuerpo de Bomberos de la capital atiende entre 170 y 200 emergencias diarias; además han diseñado sus propios equipos de protección, de acuerdo con sus necesidades y tallas cumpliendo los estándares más grandes de seguridad.

El director general del H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, se congratuló por la iniciativa, aseguró que representa la reivindicación de su historia y labor, puesto que fueron instituidos el 25 de enero de 1856 por el Presidente interino Ignacio Comonfort.

A nombre de las y los legisladores de Morena, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa hizo llamado a las demás fuerzas políticas a dictaminar esta iniciativa lo más pronto posible, porque significa un reconocimiento al esfuerzo cotidiano de las y los “tragahumo”, que en ocasiones arriesgan su vida por la responsabilidad que tienen para atender a la ciudadanía.

La también coordinadora de Morena, comentó que la iniciativa está construida desde la perspectiva que en la ciudad se les pueda reconocer y se les pueda también seguir visibilizando.

“Habíamos platicado con el jefe Vulcano que era muy importante que los bomberos de la Ciudad de México tuvieran un día específico para conmemorar su trabajo, para conmemorar sus luchas y para conmemorar a los que ya tampoco hoy se encuentran con nosotros.

Bravo agradeció a las y los “tragafuego” que estuvieron presentes en la sesión, a quienes llamó heroínas y héroes, por cuidar lo más valioso que tiene la gente, que es su vida y la de sus familias, pese a que arriesgan su integridad física en cada emergencia.

En ese contexto, agradeció al Titular del H. Cuerpo de los Bomberos por impulsar que las mujeres ocupen lugares representativos dentro de esa corporación.

“A ustedes bomberas: gracias por representarnos en esos espacios; que de repente se mitificaban y se pensaba que solamente eran para hombres. Hoy ustedes ahí juegan un papel fundamental para nosotras. Y, desde los feminismos, decimos que donde esté una mujer, representa a la colectividad”.

El vocero de Morena, Paulo García, aseguró que el equipo que utilizan las y los bomberos es de tecnología mexicana, la cual no le pide nada a la de otros países, además de que es diseñado por los vulcanos capitalinos. “Que cada 25 de enero, recordemos, visibilicemos y conmemoremos la labor tan importante que hacen para la ciudad”, dijo.