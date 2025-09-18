Fallecen 21 personas por explosión de pipa en Iztapalapa

Explosión de pipa en Iztapalapa Un bombero de la capital intenta enfriar el contenedor de la pipa de gas que se volcó la tarde de este miércoles. (Cuartoscuro)

Veintiún personas han perdido la vida a causa de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.

Al corte de las 10:00 horas, 27 personas permanecen hospitalizadas y 36 fueron dadas de alta.

Dos personas permanecen en calidad de desconocidos. Una de ellas, es un hombre que falleció con un nombre probable de Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López.

Y una mujer entre 15 y 25 años, en estado crítico, de la que se tiene la hipótesis de identidad como Jovana con señales particulares, con una cicatriz vertical de cesárea y cuatro tatuajes.

Personas fallecidas