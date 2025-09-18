IECM consultará a personas mayores para definir acciones afirmativas rumbo a las elecciones de 2026

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) llevará a cabo un proceso consultivo con personas mayores para evaluar, fortalecer e implementar acciones afirmativas en la postulación de candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026–2027.

La consulta también incluirá la participación de personas cuidadoras, familiares, instituciones, organizaciones y asociaciones que trabajan en favor de la inclusión social y política de este sector de la población.

Como parte de este proceso, se realizarán dos foros informativos: el domingo 19 de octubre, de 09:00 a 11:30 horas, en las oficinas centrales del IECM, y el martes 28 de octubre, de 10:00 a 15:00 horas, en el Centro de Desarrollo Comunitario Cafetales.

Posteriormente, del 18 de octubre al 23 de noviembre, se desarrollará la consulta mediante dos modalidades: virtual y presencial asistida. En la primera se aplicarán cuestionarios electrónicos adaptados con criterios de accesibilidad, como contraste de colores, luminosidad y tamaño de fuente.

En la segunda, se instalarán módulos para atender a quienes enfrenten barreras tecnológicas, de conectividad o comunicación, con cuestionarios disponibles en formato físico y digital.

De acuerdo con el IECM, los resultados servirán como insumo para el diseño de lineamientos que promuevan la inclusión y la igualdad sustantiva en los procesos electorales, a fin de garantizar que las personas mayores cuenten con mecanismos efectivos de participación y representación política.