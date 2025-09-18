Mando Unificado reporta 1,696 detenidos y 190 inmuebles recuperados en Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss informó sobre la la reducción de delitos patrimoniales gracias al trabajo coordinado de las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, a través del Mando Unificado Zona Oriente, por lo que han sido detenidas mil 696 personas vinculadas a diversos ilícitos en lo que va del año y se han dado duros golpes contra el despojo al recuperar 190 inmuebles.

Durante una conferencia de prensa, la alcaldesa indicó que la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez ya se refleja en el territorio para mantener a la baja diez delitos de alto impacto, entre los que destacan principalmente los homicidios dolosos, el robo de vehículos y la extorsión.

Cisneros Coss recordó un operativo concreto en el fraccionamiento Los Héroes Ecatepec Primera Sección, donde se aseguraron 60 inmuebles. Este fuerte operativo, realizado con fuerzas federales, estatales y municipales y con el respaldo de la Fuerza de Tarea de Marina, tuvo como objetivo combatir la invasión de propiedades, elevando el total de inmuebles recuperados de la violencia a 190.

“El compromiso es claro: Devolver la paz a nuestros ciudadanos, recuperar la seguridad con una estrategia integral al atender las causas, potenciar la proximidad social, tecnificar y depurar a nuestra policía y trabajar con honestidad y resultados”, declaró la presidenta municipal.

La mandataria local informó que la vigilancia con proximidad social y los operativos permanentes también han impactado en la reducción de ilícitos. Mencionó que durante las recientes fiestas patronales se registró una disminución del 65 por ciento en carpetas de investigación en comparación con el año anterior.

Agregó que los festejos patrios también transcurrieron en paz y con un ambiente familiar, ya que la incidencia delictiva se redujo en un 50 por ciento durante ese período, lo que demuestra la efectividad de las medidas implementadas.

Al respecto, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, detalló que personal de la Secretaría de Marina imparte un adiestramiento inédito a los elementos policiales. Esta capacitación abarca disciplina, conducción policial, uso gradual de la fuerza y proximidad social, con la intención de transformar la imagen de la policía municipal en una corporación más profesional y cercana a la ciudadanía.

Paralelamente, se continúa con el proceso de depuración al interior de la corporación policial. El comisario Machado Peña señaló que suman ya 500 bajas de uniformados por diversos motivos, que incluyen renuncias voluntarias, incapacidades no válidas, inasistencias, procedimientos administrativos y faltas graves.

Este esfuerzo integral de capacitación y depuración busca sentar las bases para una fuerza policial confiable y efectiva, que responda a las necesidades de seguridad de la comunidad.