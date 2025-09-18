Morena busca tipificar como agravante el delito de violencia en eventos masivos

Pelea en el Estadio Pelea en el Estadio (Una bronca entre los aficionados del Querétaro contra los del Atlas derivó la invasión de aficionados a la cancha, lo que provocó la suspensión del encuentro./Fotógrafo Especial)

Con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de los asistentes en espectáculos públicos, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso local busca tipificar como agravante del delito de violencia en escenarios deportivos, conciertos, festivales y eventos masivos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025 realizado por el Inegi, las faltas por alteración del orden en espectáculos experimentaron un incremento del 268.3% respecto a 2023.

Fue el diputado morenista César Emilio Guijosa quien presentó la iniciativa con el objetivo de erradicar la violencia en escenarios deportivos, conciertos, festivales y eventos masivos. en el marco de la preparación de la capital como sede del Mundial de Fútbol 2026.

“La problemática radica en la recurrencia de actos violentos que trascienden y van más allá de alterar el orden público. Y es que recientes incidentes ilustran esta tendencia, como lo ocurrido en el Estadio Akron de Guadalajara, una de las 3 sedes mundialistas, durante la jornada 5 de la Liga MX; o la lamentable tragedia del Estadio Corregidora en 2022, que dejó huella en la historia del fútbol en nuestro país”, expuso.

El legislador aseguró que la urgencia se acentúa por la necesidad de transitar de respuestas reactivas a estrategias para la prevención y mitigación de riesgos, mediante protocolos de seguridad profesionales y capaces de intervenir en forma oportuna.

“Sin una intervención oportuna, el riesgo de escalada en contextos de proyección global podría derivar en violaciones masivas a derechos humanos, con repercusiones diplomáticas y económicas incalculables”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su estudio y dictamen.