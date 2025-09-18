Prevén lluvias fuertes y granizo en la CDMX este jueves

Lluvia Alerta amarilla en varias alcaldías de la CDMX por lluvias intensas. (Adrián Contreras)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este jueves se esperan lluvias fuertes en la capital, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El reporte meteorológico indica que la temperatura máxima alcanzará los 24 grados Celsius, con ambiente cálido y cielo mayormente nublado durante el día. Por la tarde se prevén intervalos de chubascos y precipitaciones intensas en distintas zonas de la ciudad.

Asimismo, se prevé viento del norte con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 km/h. Por la noche, el termómetro descenderá a 18 grados y durante la madrugada del viernes podría llegar a 16 grados, por lo que se anticipa un amanecer frío.

Respecto al monitoreo del volcán Popocatépetl, la dependencia detalló que no se han registrado emisiones recientes de ceniza. En caso de que ocurrieran, estas se desplazarían hacia el suroeste sin implicar afectaciones para la Ciudad de México.

La SGIRPC recomendó a la población mantenerse informada a través de las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.