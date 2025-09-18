Romina Contreras se consolida como la alcaldesa mejor evaluada del país de acuerdo a 5 encuestadoras

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, ratificó su liderazgo a nivel nacional y estatal al ser la alcaldesa mejor calificada en diversos rubros como desempeño, servicios públicos, cercanía, seguridad y aprobación ciudadana. Este reconocimiento proviene de cinco casas encuestadoras y refleja el resultado de las políticas públicas y estrategias implementadas para trabajar las 24 horas del día en favor de todos los sectores de la ciudadanía.

Entre las encuestas que respaldan su posición destacada se encuentra el 52 Ranking de Alcaldes de México Medianas Urbes de Campaigns and Elections Research, correspondiente a septiembre, donde ocupa el primer lugar con una aprobación del 69 por ciento, la más alta entre sus 48 homólogos a nivel nacional incluidos en esta medición.

La empresa Rubrum, en su medición de septiembre, ubicó a la alcaldesa con la puntuación más alta del estado de México en comparación con 18 de sus homólogos. Obtuvo calificaciones destacadas en desempeño con 7.49, servicios públicos con 7.43, cercanía con 6.75 y seguridad con 7.25, en una escala donde la máxima calificación es nueve.

En la medición mensual de alcaldes en el Estado de México realizada por Massive Caller, la presidenta municipal ocupó el primer lugar con 66 por ciento en aprobación ciudadana entre 19 de sus homólogos. Además, obtuvo la primera posición en percepción de confianza con 48.5 por ciento.

Demoscopia Digital, en su Ranking de Alcaldes de agosto, colocó a Romina Contreras con una calificación de 67.9 por ciento en aprobación ciudadana, la más alta entre los presidentes municipales del país incluidos en la encuesta. Simultáneamente, la consultora Gobernarte la posicionó en el primer lugar de la entidad con un puntaje de 64 por ciento.

Con estos resultados al mes de septiembre, Romina Contreras suma 44 ocasiones consecutivas como la mejor calificada en el Estado de México y 22 veces en el lugar número uno a nivel nacional, consolidando su liderazgo en la evaluación ciudadana.

En el marco del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, durante su visita a la colonia Jesús del Monte, la alcaldesa afirmó que desde el inicio de su gestión el objetivo ha sido mantener un gobierno humanista para fortalecer la cercanía con la gente. “Nuestra prioridad siempre ha sido brindar servicios públicos de calidad, seguridad, educación, salud e infraestructura a todos los huixquiluquenses”, agregó.

Durante la jornada de trabajo en la comunidad de Jesús del Monte, Contreras y integrantes de su gabinete recorrieron las calles supervisando y brindando diversos servicios públicos como poda de árboles, bacheo, limpieza de rejillas y mantenimiento de luminarias. También se entregaron apoyos funcionales como bastones y sillas de ruedas para adultos mayores, así como despensas para los sectores más vulnerables de la población.