Seguirá CDHCM investigación de explosión de pipa en Iztapalapa

Accidente Pipa que volcó en la alcaldía Iztapalapa. (Especial)

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) afirmó que acompañará a las víctimas de la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, ocurrido el pasado 10 de septiembre.

“Se empezaron a dar asesorías, porque está involucrado un particular, cuál es el seguimiento que va a seguir la Fiscalía, en términos de investigar, de responsabilidades alrededor de los hechos que pasaron. En ese sentido hay una responsabilidad y el costo de la reparación es un costo que tiene que asumir, ya se con seguros, la empresa particular”.

“¿Qué tendríamos que ver? Dependiendo del a definición de la investigación, eso le toca a la Fiscalía en términos si se le puede atribuir a alguna autoridad la participación con relación al hecho y nosotros estaríamos pendiente de eso".

“Eso lo tiene que estar investigando la Fiscalía y una ruta donde la empresa, bajo un acuerdo con las empresas afectadas, hacer la reparación. Que siga la investigación en la Fiscalía, que determine la culpabilidad y que los afectados judicialicen el caso”, explicó la titular, Nashieli Ramírez Hernández.

Del mismo modo, subrayó que se les atenderá y acompañará a los familiares del chofer de la pipa, Fernando Soto Murguía, en caso de que se acerquen a la Comisión, sin tomar en cuenta las imputaciones penales de cada uno de los involucrados, dado que, mencionó, esos señalamientos le corresponden a la Fiscalía.

“Lo que nosotros hemos hecho cuando nos hemos acercado o se acercan es dar asesoría, exactamente a cuáles son las rutas y qué es lo que tendrían que estar definiendo”, dijo.

Agregó que desde el momento del desastre, enviaron visitadores a los nosocomios donde internaron a las víctimas, con el objetivo de auxiliar a los familiares de los afectados y brindarles información precisa de la ubicación donde serían hospitalizados.

También cuidará que se entreguen los apoyos económicos a las familias de los lesionados y finados.