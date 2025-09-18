Simulacro Nacional 2025: así operará el Metro ante hipótesis de sismo de 8.1 grados

Simulacro en el Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que aplicará su protocolo de actuación en caso de sismo en las 12 líneas de la red durante el Segundo Simulacro Nacional 2025, programado para este viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas, con hipótesis de un movimiento telúrico de magnitud 8.1.

La institución recordó que, al activarse la alerta sísmica, los trenes que se encuentran en estaciones detendrán su marcha y los usuarios deberán permanecer dentro de los vagones. En tanto, los convoyes que estén en circulación entre estaciones avanzarán hasta la siguiente terminal y permanecerán ahí hasta recibir nuevas instrucciones.

De acuerdo con el protocolo, el área de operación, a través de los reguladores en los puestos centrales de control, verificará la ubicación de los trenes y realizará el corte de corriente. Una vez concluido el movimiento y tras comprobar que existen condiciones seguras, las vías serán energizadas nuevamente y los trenes avanzarán en marcha de seguridad.

El Metro indicó que los usuarios que se encuentren en andenes deberán replegarse hacia las paredes, atendiendo las instrucciones del personal de seguridad. En tanto, las personas ubicadas en zonas de torniquetes o pasillos deberán permanecer en el sitio en el que se encuentren hasta que pase el sismo.

Por instrucción del director general del STC, Adrián Rubalcava Suárez, el protocolo será reforzado en este simulacro con la instalación de un puesto de mando en el que participarán los subdirectores generales de operación y mantenimiento, así como el titular del área de seguridad.

El organismo expuso que, en caso de sismo real, se establece de inmediato comunicación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el C5 y las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de informar en tiempo real sobre las condiciones del servicio.

Además, todos los inmuebles del Metro, incluidos edificios administrativos y talleres, participarán activamente en este ejercicio, en cumplimiento con la normativa de protección civil. Para este segundo simulacro del año, la Dirección General ha hecho hincapié en reforzar la capacidad de respuesta de las brigadas internas.

En las estaciones, el personal del STC instruirá a las y los usuarios para que se replieguen y conserven la calma, mientras que en oficinas y talleres los brigadistas coordinarán el desalojo del personal.