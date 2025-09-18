Vinculan a proceso a chofer de autobús que chocó con tren en Atlacomulco

Detenido Gustavo Alfredo "N". (FGJEM)

Un juez vinculó a proceso a Gustavo Alfredo “N”, chofer del autobús que chocó contra un tren en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, lo que ocasionó la muerte de 10 personas y lesiones a 62 más.

Al sujeto le imputaron el delito de homicidio culposo y lesiones en un hecho de tránsito.

Durante la audiencia inicial, se estableció la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, Gustavo Alfredo “N” conducía un autobús de la empresa Herradura de Plata, en el que viajaban 72 pasajeros cuando, a la altura de un crucero de la carretera Atlacomulco-El Oro, en la colonia Las Mercedes.

La unidad estaba detenida próxima a las vías del tren, el conductor reanudó su circulación, momento en que se aproximaba la locomotora, sin percatarse de ello dado que tenía la música del vehículo muy alta, por lo que invadió su paso y ocasionó el siniestro.

Los peritos en criminalística y de tránsito reacabaron entrevistas a testigos quienes refirieron que “el chofer llevaba la música muy alta” lo que posiblemente impidió que escuchara el claxon de la locomotora.

Esta imprudencia derivó en el deceso de 10 personas (siete mujeres y tres hombres) y 62 lesionadas (36 mujeres y 26 hombres), de las cuales 55 fueron trasladadas a diferentes nosocomios de la región para recibir su atención médica, 42 de ellas ya fueron dadas de alta, 10 permanecen internadas reportadas en estado de salud delicado y tres más también hospitalizadas con estado estable.

El día de los hechos, Gustavo Alfredo “N” abandonó el lugar del siniestro y no fue detenido por ninguna autoridad, por lo que al darle seguimiento, fue ubicado en Michoacán.

Policías de Investigación se trasladaron al Fraccionamiento Villas del Paraíso ubicado en Morelia, donde lograron su captura y cumplimiento de orden de aprehensión en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Michoacán. Una vez detenido, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Readaptación Social ubicado en El Oro.