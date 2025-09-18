Vinculan a proceso al “Choko”, líder de “La Chokiza”

Detenido Alejandro Gilmare Mendoza. (FGJEM)

Un juez vinculó a proceso a Alejandro Gilmare Mendoza Díaz alias “El Choko”, dirigente del grupo criminal “La Chokiza”, que extorsionan y cometen asesinatos en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

También fue vinculado Luis Alberto Cadena Roque, integrante de la agrupación y cercano al “Choko”.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), emitió suficientes datos de prueba en contra del “Choko” y Luis Alberto por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés con la finalidad de obtener dinero.

La carpeta de investigación en contra de estos sujetos se inició tras una denuncia anónima en la que se refiere sobre la existencia de un grupo de personas dedicadas a cometer delitos de secuestro, extorsión y venta de drogas en grandes cantidades, principalmente en Ecatepec, a través del uso de armas de fuego.

A estos sujetos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y un plazo de investigación complementaria de cinco meses. Quedaron internos en el CEFERESO número 1 “Altiplano”.

Extorsión, cobro de piso y narcomenudeo

La célula delictiva que “El Choko” comanda se dedica a cometer homicidios, extorsiones, préstamos gota a gota, cobro de piso, narcomenudeo y despojo, además de actividades de “montachoques”.

En las últimas semanas, este criminal se volvió popular, dado que mantiene una relación cercana con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, con quien colaboró para formar un partido político.

A Alejandro Gilmare se le cumplimentó una orden de aprehensión por delincuencia organizada, en la Ciudad de México, el pasado 10 de septiembre.

Al continuar con las líneas de investigación se ejecutaron diversos cateos en la colonia San Mateo Cuautepec, Tultitlán, donde detuvieron a Juana Ivette Ledezma Martínez, pareja sentimental de “El Choko”, misma que se desempeña como Ministerio Público en Ecatepec y le brindaba información de los procesos legales en su contra.

También fue detenida Diana Laura Ledezma Martínez, donde aseguraron cuatro armas de fuego, dosis de droga, cartuchos y tres vehículos.

Tras su detención en la colonia Las Américas, en el municipio de Ecatepec de Morelos, “El Choko” fue llevado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la colonia Guerrero, de la alcaldía Cuauhtémoc.