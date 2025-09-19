Atizapán reporta reducción histórica de robo de vehículos

El director de la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza, teniente de navío Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, informó que el robo de vehículos mantiene una tendencia a la baja en Atizapán de Zaragoza, resultado del trabajo coordinado entre la Policía Municipal, la Marina Armada de México y dependencias estatales y federales.

El informe fue dado a conocer en la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, celebrada en la Sala de Cabildo. El Comisario presentó datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que muestran una disminución constante de este delito.

Los números revelan que el robo de vehículos pasó de 1,343 casos en 2021 a 262 en el corte de julio de este año. “Con esta proyección vamos a lograr un descenso sostenible de hasta un 75% de reducción de robo de vehículos de 2021 a la fecha”, describió el funcionario.

La disminución ha sido constante en los últimos años. En 2022 se reportaron 927 robos, en 2023 hubo 768 casos, y en 2024 se registraron 715 eventos. Esta tendencia ha permitido mejorar la posición del municipio en el ranking estatal.

“En 2021 ocupábamos el lugar número 8 con 1,343 eventos; en 2022 logramos sacar a Atizapán del top ten”, explicó Gómez Calcáneo. Detalló que en 2023 el municipio pasó al lugar 13, en 2024 al sitio 14, y en lo que va de 2025 va en el número 17 del ranking estatal.

El director de la Policía Municipal destacó que la reducción de este delito tiene un impacto mayor que solo mejorar estadísticas. “Cuando se reduce el robo de vehículos no solo se disminuye un indicador, sino que se nulifica la movilidad de los delincuentes y todo el ecosistema que se desprende del robo de vehículo”.

Estos resultados se atribuyen a la voluntad política del gobierno municipal, los estímulos entregados a los agentes, el combate a la corrupción y los trabajos coordinados. “Atizapán ha logrado romper esquemas de corrupción arraigados, porque se tiene voluntad política y presencia de la Marina Armada de México”, afirmó.

El Comisario reconoció el apoyo de las instituciones y del presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas. “Hoy es una Policía más fuerte y más unida. Gracias a la Armada y gracias al Presidente Municipal”, finalizó el Director de la Policía atizapense.