Concluye etapa final de Asambleas de Presupuesto Participativo 2025 en CDMX

En la etapa final, Asambleas de Información y Selección de Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que se encuentra en la etapa final de las Asambleas de Información y Selección de Presupuesto Participativo 2025, que se realizan en las Unidades Territoriales de la capital y concluirán el próximo 22 de septiembre.

Durante estas reuniones, la ciudadanía conoce los proyectos ganadores de la Consulta de Presupuesto Participativo y se integran los Comités de Ejecución y de Vigilancia encargados de dar seguimiento a su implementación.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el IECM, en cada Unidad Territorial deben realizarse dos tipos de asambleas: las de Información y Selección, en las que se presentan los resultados de la consulta y se conforman los comités, y las de Evaluación y Rendición de Cuentas, donde los representantes vecinales deberán presentar avances y reportes sobre la ejecución de los recursos.

El organismo electoral recordó que, según el artículo 130 de la Ley de Participación Ciudadana, una vez aprobados los proyectos del Presupuesto Participativo se debe convocar a una Asamblea Ciudadana con la participación del IECM y de las autoridades competentes, con el fin de garantizar transparencia en la aplicación de los recursos.

Las asambleas de Evaluación podrán realizarse cuantas veces sea necesario para cumplir con el proceso de rendición de cuentas.