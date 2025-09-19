Gobierno estatal y municipal acercan servicios de salud a Naucalpan

La Jornada Comunitaria de Salud: “Jueves de la Salud por las y los Mexiquenses”, en la que se ofrecieron diversos servicios médicos a la población, fue iniciada por el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, acompañado de la Secretaria de Salud del gobierno del Estado de México, Macarena Montoya Olvera.

En esta jornada a cargo de la Secretaría de Salud mexiquense, en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México, se atendió a cerca de 500 personas con consulta médica general, nutricional, psicológica, detecciones de diabetes y protección de VIH, sífilis, hepatitis C, obesidad, vacunación y toma de signos vitales, entre otros servicios esenciales.

En la avenida de los Arcos, en la colonia Loma Colorada, se ofrecieron charlas sobre prevención del cáncer infantil, accidentes, enfermedades respiratorias, intestinales y pruebas de Papanicolaou, así como métodos de planificación familiar, completando una oferta integral de servicios preventivos.

El alcalde Isaac Montoya agradeció que el Gobierno estatal acerque estos servicios en beneficio de los naucalpenses. “Quiero extenderle un agradecimiento a nuestra querida Gobernadora, la maestra Delfina Gómez, porque tiene como instrucción y convicción llevar estas jornadas a todas las comunidades”, subrayó el edil durante el evento.

Señaló que esta labor representa “el humanismo mexicano, y es el Gobierno que hoy se tiene en el estado, la visión que se comparte en el municipio y la visión también del gobierno federal con la doctora Claudia Sheinbaum”.

En presencia del diputado federal Alejandro Peña y el diputado local Israel Espíndola, así como de autoridades sanitarias locales, el presidente municipal exhortó a los vecinos a fomentar la cultura de la prevención porque “es la clave para salvar vidas y evitar recurrir al médico cuando se convierta en una emergencia”.

Destacó los trabajos que se llevan a cabo en materia de salud mental, mencionando que en Naucalpan se ha emprendido una campaña intensa para prevenir el suicidio, con acciones conjuntas con autoridades federales y estatales “para que nadie se sienta solo”.

Por su parte, la Secretaria de Salud y Directora General del Instituto de Salud del Estado de México, Macarena Montoya, agradeció al alcalde el espacio y dijo que los “Jueves de la Salud” tienen como objetivo acercarse a las comunidades más alejadas, por instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Esta estrategia del Gobierno del Estado de México busca acercar servicios de salud y prevenir enfermedades entre la población mexiquense que no cuenta con seguridad social, abarcando las 19 Jurisdicciones Sanitarias de la entidad con servicios gratuitos y accesibles para todos.