IMJUCI y FES Acatlán impulsan la salud mental juvenil con plática en la UAEM

En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, el Instituto Municipal de la Juventud de Cuautitlán Izcalli (IMJUCI), en colaboración con alumnas de la Facultad de Pedagogía de la FES Acatlán, llevó a cabo la plática titulada “Escuchar, acompañar y vivir”, dirigida a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

El encuentro tuvo como finalidad concientizar y sensibilizar a las juventudes sobre la importancia de la salud mental, abordando con reflexión y empatía este tema de gran relevancia social.

A través de dinámicas participativas, las y los jóvenes asistentes fueron motivados a reconocer que no están solos, a expresar sus emociones y a buscar apoyo en situaciones de vulnerabilidad o adversidad.

Con estas acciones, el IMJUCI reafirma su compromiso con el bienestar social, emocional y mental de la juventud izcallense, impulsando espacios de diálogo y acompañamiento que fortalezcan la prevención y la atención en temas de salud mental.