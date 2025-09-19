Lanzan concurso “Basura Cero” en la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad

La basura de cada día La basura de cada día (La Crónica de Hoy)

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México abrió la convocatoria para el concurso “Basura Cero”, que se llevará a cabo en el marco del Día Nacional del Maíz, durante la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2025 en el Monumento a la Revolución.

El certamen busca reconocer a proyectos y negocios que eliminen plásticos de un solo uso y unicel, además de promover empaques y utensilios innovadores, funcionales y sustentables elaborados con materiales locales, biodegradables o reutilizables.

Los ganadores se anunciarán el domingo 28 de septiembre en la clausura de la feria, con premios de hasta 5 mil pesos y distintivos de reconocimiento.

Para participar es necesario ser expositor registrado en la feria, mantener las prácticas sustentables durante los tres días del evento, presentar un plan básico de manejo de residuos en el stand y privilegiar materiales que provengan de sistemas agrícolas, como hojas, fibras o cáscaras.

Entre los requisitos de registro se encuentran los datos de la persona representante, el nombre del proyecto productivo, una descripción del producto o empaque innovador, así como información de contacto.

El jurado, conformado por autoridades de la Sedema y especialistas, recorrerá los stands para evaluar la correcta separación de residuos conforme a la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013, el cumplimiento de la Ley de Residuos del Distrito Federal en lo referente a plásticos de un solo uso y productos de unicel, la creatividad en los empaques y utensilios, el rescate de prácticas culturales tradicionales y las acciones de sensibilización dirigidas al público.

Los premios consisten en 5 mil pesos para el primer lugar, 3 mil pesos para el segundo y 2 mil pesos para el tercero, además de un distintivo para cada uno. Quedarán descalificados quienes incumplan la convocatoria, utilicen plásticos prohibidos, presenten materiales engañosos, abandonen residuos en el espacio de la feria, proporcionen información falsa o mezclen los residuos en un solo contenedor.

De acuerdo con la Sedema, este concurso forma parte de la Estrategia Basura Cero de la Ciudad de México y busca fomentar un modelo de economía circular, además de fortalecer prácticas de consumo responsable vinculadas con la agroecología.

La convocatoria completa puede consultarse en la página oficial de la dependencia: Sedema CDMX.