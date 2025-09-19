Segundo informe de gobierno de Delfina Gómez destaca avance en movilidad

Delfina Gómez gobernadora del Estado de México

La gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, rendirá los resultados de su segundo informe de gobierno destacando los resultados de las estrategias de movilidad que beneficiaron a miles de pobladores del Estado de México reduciendo sus tiempos de traslado y generando ahorros directos de más de 300 millones de pesos para las familias.

Entre estas estrategias destacan los más de 15 millones de viajes gratuitos realizados en los sistemas de Mexibús y Mexicable para adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños menores de cinco años.

A través de la tarjeta Movimex se permitió concretar más de 17 millones de transbordos sin costo entre distintos transportes. Otro logro en este segundo año de gobierno de la Maestra Delfina Gómez fue la entrada en operación del Trolebús Mexiquense Chalco–Santa Marta, con una inversión de 12 mil millones de pesos.

Toluca será el escenario donde la gobernadora Delfina presenté los resultados de su segundo año de gestión, posteriormente encabezará informes regionales en las zonas Sur, Norte y Oriente del Estado de México.