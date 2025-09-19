Simulacro nacional moviliza a millones en CDMX

Simulacro nacional moviliza a millones en la Ciudad de México

A las 12:00 horas de este viernes se activó en la capital del país el Segundo Simulacro Nacional 2025, en memoria de los sismos de 1985 y 2017. La hipótesis fue un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que permitió poner a prueba protocolos de emergencia en oficinas públicas, hospitales, escuelas, transporte y comercios.

La alerta sísmica sonó en los altavoces de la ciudad, en sirenas tradicionales y también en los teléfonos celulares, recurso que por primera vez se usó de manera generalizada en este tipo de ejercicios. El Metro y el Metrobús detuvieron su servicio momentáneamente mientras los usuarios se replegaban a zonas seguras.

En distintos puntos de la capital se realizaron escenarios especiales, como rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas, evacuaciones verticales, atención de emergencias médicas y rescate aeromédico, con la finalidad de fortalecer las medidas de respuesta rápida.

La participación ciudadana fue amplia y permitió observar el nivel de preparación alcanzado en edificios de gobierno, escuelas, centros de trabajo y hospitales. En el Zócalo capitalino, inmuebles públicos y comercios evacuaron hacia la explanada, mientras que en hospitales, como en la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), pacientes y personal lograron salir en menos de tres minutos.

Aunque en la mayoría de los espacios la respuesta fue ordenada, también se reportó que algunos ciudadanos en zonas de restaurantes y comercios no participaron en las evacuaciones. Asimismo, hubo reportes de altavoces que no sonaron o de retrasos en la llegada de la alerta a celulares, aspectos que representan áreas de mejora.

En general, el ejercicio fue considerado exitoso por las autoridades al reforzar la cultura de prevención, mantener viva la memoria histórica de los sismos y recordar la importancia de no bajar la guardia.

Supervisión en Metro y protocolos internos





Personal de la Dirección de Instalaciones Fijas del Metro supervisó equipos, sistemas eléctricos y elementos de vías como parte del protocolo interno de seguridad. En total, 50 inmuebles, 7 talleres de mantenimiento y 2 Centros de Desarrollo Infantil activaron sus Comités Internos de Protección Civil para ejecutar evacuaciones y replegues.

Durante este segundo simulacro también se realizó un ejercicio de traslado de usuarios presuntamente lesionados, apoyado por brigadas de Seguridad Industrial y Protección Civil. Esta práctica buscó fortalecer la capacidad de respuesta inmediata ante un eventual movimiento telúrico en la red de transporte y otras áreas críticas.